РИАМО - 10 сен. Мотоциклист сбил пешехода на Кутузовском проспекте в Москве, в результате аварии погибли 2 человека, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Мужчина 1992 года рождения пытался перебежать проезжую часть Кутузовского проспекта в не установленном для перехода месте. Его сбил мотоцикл Suzuki. Пешеход скончался на месте.

По официальным данным, мотоциклист умер в реанимации.

Ранее на 3 км МКАД столкнулись 3 автомобиля, в районе аварии затруднено движение.