РИАМО - 10 сен. На юге столицы было найдено тело мужчины 1985 года рождения с множественными ножевыми ранениями, виновный в преступлении разыскивается, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. В рамках расследования дела проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств трагедии.

Кроме того, ведется розыск преступника.