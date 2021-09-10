РИАМО - 10 сен. На горячую линию МЧС поступило 40 обращений от граждан после взрыва в жилом доме в Ногинске. Работы на месте происшествия продолжатся в пятницу, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В ходе работ с места происшествия вывезли 155 кубометров мусора. Кроме того, на месте продолжает находиться полиция.

Взрыв газа в многоэтажке в Ногинске на ул. 28 июня случился рано утром 8 сентября. Обрушились перекрытия с 4 по 1 этаж, а также случилось частичное разрушение 5 этажа. 7 квартир были разрушены полностью, в 17 зафиксированы повреждения.

7 человек погибли, 22 человека пострадали, в больницы доставили 6 человек. Сотрудники МЧС спасли 51 человека, эвакуировали 173.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева семьи пострадавших получат денежные компенсации. Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, получившим тяжелые травмы - 500 тыс. рублей, средней тяжести – 300 тыс. рублей, легкой тяжести – 100 тыс.