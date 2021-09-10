РИАМО - 10 сен. У здания МЧС России на улице Ватутина в столице люди с цветами собираются на церемонию прощания с главой министерства РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгением Зиничевым, передает корреспондент РИАМО.

Кроме того, курсанты стоят в строю в ожидании команды.

Перед входом в здание МЧС установлены металоискатели, каждого человека внимательно проверяют и напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности.

Министр погиб 8 сентября в Красноярском крае. Ему было 55 лет. Глава МЧС пытался спасти режиссера Александра Мельника, который упал в воду. Посмертно ему присвоили звание Героя России.

Похоронят главу МЧС в Санкт-Петербурге.

Зиничев родился в 1966 году в Ленинграде. Он долгое время работал в органах государственной безопасности, в том числе в Центральном аппарате ФСБ страны. Был замдиректора ведомства.

Российское МЧС Зиничев возглавил в 2018 году.

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