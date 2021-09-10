РИАМО - 10 сен. В пятницу в Подмосковье и столице будет до плюс 20 градусов, облачно, пройдет кратковременный дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура в Москве — плюс 17 – плюс 19 градусов, по области — плюс 15 – плюс 20 градусов.

По данным синоптиков, в пятницу в Московском регионе будет теплая погода, атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба. Скорость ветра не будет превышать 10 метров в секунду. Кроме того, относительная влажность воздуха будет порядка 70%.

Жителям региона рекомендуют заняться активным отдыхом и ненагрузочными видами спорта на свежем воздухе.