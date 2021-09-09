РИАМО - 9 сен. «Одноклассники» совместно с «VK Работа» запустили сервис для поиска работы и сотрудников в соцсети. Это очередной шаг в развитии и интеграции продуктов экосистемы VK в «Одноклассниках».

С помощью нового сервиса соискатели смогут быстро опубликовать резюме и найти подходящую работу с любого устройства. Для компаний, которые ищут сотрудников в ОК, появился полноценный личный кабинет. В нем можно не только опубликовать объявление, но и проверить отклики или связаться с соискателем.

Сервис доступен в основном меню десктопной версии ОК в разделе «Работа», а также в мобильных приложениях ОК на Android и iOS — в формате мини-приложения на базе платформы VK Mini Apps.

В сервисе VK Работа доступен удобный поиск с помощью фильтров и умная лента вакансий. Соискатель может выбрать подходящую позицию с учетом района поиска, расстояния до работы, желаемой заработной платы и типа работы. Лента в формируется на основе публичной информации из профиля пользователя и геолокации. Всего алгоритмы сервиса учитывают более 200 параметров поиска.

Соискатели могут выбрать любую из 30 сфер деятельности: например, удаленную работу, подработку, работу на карантине, логистику, продажи, магазины и другое. Также в настройках поиска доступна опция работы людям с инвалидностью, без опыта работы или пользователям до 18 лет. Понравившиеся вакансии можно добавлять в избранное и просматривать отклики прямо внутри приложения.

Соискатель может за пару минут создать резюме прямо внутри нового сервиса — ввести свои контактные данные и заполнить короткую анкету. Можно выбрать одну или несколько желаемых позиций: например, продавец-консультант, менеджер по продажам и оператор кол-центра, или искать по всей базе вакансий.

Кроме того, в новом сервисе работодатели могут публиковать свои вакансии прямо в соцсети — с помощью специального раздела «Разместить вакансию». Подсказки внутри HR-раздела помогут быстро заполнить информацию о должности будущего кандидата. Вакансия автоматически попадает в экосистему VK — в соцсети ОК, VK и сервис «VK Работа».

Благодаря этому компании, которым нужны новые сотрудники, смогут существенно расширить географию и аудиторию поиска: ОК ежемесячно посещают более 40 млн пользователей со всей России, а удобный сервис позволит в один клик опубликовать вакансию сразу на нескольких популярных площадках Рунета.