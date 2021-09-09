РИАМО - 9 сен. Диетолог Маргарита Королева рассказала, что молодость и красоту своего организма можно поддержать благодаря правильному рациону и подобранным продуктам.

9 сентября отмечают Международный день красоты. Он появился появился в 1995 году благодаря инициативе Международного комитета эстетики и косметологии СИДЕСКО.

Здоровое питание подразумевает грамотный баланс жиров, белков и углеводов, передает Nation News.

«Должны быть в рационе источники белка – это мясо и рыба. Должны быть овощи, например, капустные – репа, редька и редиска. Они своевременно освобождают организм от токсинов, питают организм витаминами и минералами», — сказала Королева.

Эксперт добавила, что нужно употреблять полезные масла, которые содержат поликислоты. Например, арахисовое масло. Также полезные жиры, которые содержатся в авокадо.