РИАМО - 10 сен. Более 2 тыс. лифтов заменили в Москве с начала 2021 года в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В этом году в рамках региональной программы капремонта запланирована замена более 3 тыс. лифтов в многоквартирных домах, 2 тыс. новых лифтов уже установлены. В столице уделяют особое внимание соблюдению сроков эксплуатации, ведь лифт – это оборудование повышенной опасности, которое требует постоянного контроля технического состояния и своевременной замены», – подчеркнул Бирюков.

Масштабную программу обновления лифтового хозяйства запустили 10 лет назад и уже поменяли в столичных домах 38 тыс. лифтов. Сегодня в Москве нет ни одного лифта, срок эксплуатации которого превышал бы установленный лимит в 25 лет, отметил глава комплекса городского хозяйства.

Как добавил Бирюков, при проведении работ используется лифтовое оборудование, которое производится в Москве и Подмосковье. Оно полностью соответствует всем современным требованиям безопасности и комфорта.

На сегодня в многоквартирных домах Москвы установлено свыше 112 тыс. лифтов. Все они включены в региональную программу капремонта с указанием конкретных сроков замены, заключил заммэра.

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