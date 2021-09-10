РИАМО - 10 сен. С пятницы финансовые организации в России обязаны предоставлять потребителям полную информацию, сообщается на сайте Госдумы.

Это касается информации о проводимых операциях и о договоре, который потребитель хочет заключить с финансовой организацией.

Финансовые организации должны предупреждать клиента о всех возможных рисках, связанных с заключением договора.

Ранее Центробанк и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам и другим участникам финансового рынка избавить клиентов от рекламы. Согласие клиента на получение рекламы рекомендуют вывести в отдельный документ, а не включать в кредитный договор.