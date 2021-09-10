РИАМО – 10 сен. Церемония прощания с главой МЧС России Евгением Зиничевым пройдет в столице в пятницу. Прощание состоится в здании НЦУКС МЧС РФ с 7 до 9 часов, сообщается на сайте ведомства.

Похоронят Зиничева в Санкт-Петербурге.

Зиничев погиб 8 сентября в Красноярском крае. Ему было 55 лет. Министр погиб, пытаясь спасти упавшего в воду режиссера Александра Мельника. Режиссер также скончался.

Зиничев родился в 1966 году в Ленинграде. Он долгое время работал в органах государственной безопасности, в том числе в Центральном аппарате ФСБ России. Был замдиректора ФСБ.

Зиничева назначили на должность главы МЧС России в 2018 году. В 2020 году ему присвоили звание генерала армии.

Президент Владимир Путин присвоил Евгению Зиничеву посмертно звание Героя России.

В связи со смертью министра в МЧС поступило свыше тысячи писем и телеграмм с соболезнованиями. Так, соболезнования выразили президент России, главы иностранных государств, руководители федеральных ведомств, представители различных организаций и так далее.

Так, Путин отметил, что Зиничев до конца исполнял свой долг, пытаясь спасти человека. Российский лидер собирается посетить прощание с главой ведомства в столице.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что знал Евгения Зиничева лично.

«Офицер с большой буквы. Всегда был и им останется лично в моей памяти, в моем сердце», — отмечал губернатор.

Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что был глубоко потрясен из-за смерти Евгения Зиничева. Мэр добавил, что глава МЧС самоотверженно служил своей стране.

Во всех регионах России несут цветы к главным управлениям МЧС России в память о Зиничеве.

Временно исполнять обязанности главы МЧС РФ после смерти Евгения Зиничева будет Александр Чуприян.