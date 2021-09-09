РИАМО - 9 сен. В Одинцовском округе полицейские задержали подозреваемого в краже из дачного дома почти на миллион рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

Ранее в полицию обратилась 42-летняя москвичка. Женщина сообщила, что из ее дома в д. Молоденово похитили дорогостоящую фотоаппаратуру, 2 ноутбука, наушники и флеш-накопитель.

«Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении кражи установлен и доставлен в отдел полиции 50-летний житель Воронежской области. Часть похищенного изъята и возвращена владелице», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Мужчина арестован.