РИАМО - 9 сен. Эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова рассказала, что евродвушка — это, по сути, та же однушка, но с увеличенной площадью кухни, позволяющей разместить и зону для приготовления пищи, и гостиную, сообщает aif.ru.

По ее словам, несколько лет назад проектировщики, застройщики и другие участники рынка недвижимости стали применять новые термины при классификации некоторых видов квартир.

Если раньше покупателю было понятно, что, приобретая классическую однокомнатную квартиру, он получит объект из набора помещений в виде отдельной кухни с окном, отдельной комнаты с окном, санузла, коридора, лоджии или балкона, то сейчас, по сути, однокомнатная квартира с таким же перечнем помещений может называться евродвушкой.

«Отличие евродвушки от привычной нам однушки в том, что в классической однокомнатной квартире метраж кухни, как правило, не позволяет сделать из нее кухню-гостиную и варьируется примерно от 6 до 10 кв. м. Комната при этом обычно бывает от 13 до 20 кв. м, а наиболее распространенная общая площадь самой квартиры — от 33 до 42 квадратов», — сказала Анисимова.

Сегодня застройщики предлагают евродвушки общей площадью примерно от 40 кв. м и более. При этом площадь кухни-гостиной обычно составляет порядка 15-19 кв. м, а спальня может быть достаточно компактной: около 10-12 кв. м. Зона готовки располагается у глухой стены с венткоробом: естественное освещение поступает сюда из одного окна, через зону гостиной, в которой обычно размещают диван и ТВ-зону.

По словам эксперта, такая планировка сегодня довольно популярна и ориентирована на молодые семьи без детей. В евродвушке удобно принимать гостей на кухне с угощениями, не отходя далеко от зоны готовки, и при этом тут же общаться или смотреть любимый фильм, не теснясь только в маленьком кухонном пространстве.