РИАМО - 9 сен. Согласно данным мониторинга, в среднем цены на сезонные овощи в Подмосковье снизились почти вполовину. На 7 сентября зафиксировано общее понижение цен в среднем на 47,8% относительно цен от 19 июля. Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии «Единая Россия».

Такие результаты дала реализация предложений депутатов ЕР, которые поддержал президент Владимир Путин. В общей сложности в Московской области активисты партийного проекта «Народный контроль» провели более 182 рейдов на ярмарках, рынках и в торговых сетях региона. Во время мониторинга контроллеры фиксируют стоимость продукции сельхозпроизводителей.

Президент Торгово-промышленной палаты Московской области, член штаба общественной поддержки Игорь Куимов отметил, что немалую роль в снижении цен на продукты «борщевого набора» сыграло открытие дополнительных ярмарок – цены там ниже, чем в сетевых магазинах.

«На ярмарках продукция попадает на прилавок напрямую, без посредника. Поэтому и цены там ниже, чем в сетевых магазинах, у которых, помимо прочих издержек, есть своя система перекупщиков. Но для потребителя, конечно же, выгоднее приобретать товары по наиболее меньшей стоимости. Удовлетворяющий запросам товар по привлекательной цене он может найти именно на ярмарках, количество которых в регионе стараются максимально увеличить», – сказал Куимов.

Он рассказал, что при поддержке региональной рабочей группы «Единой России» с июля в Подмосковье открылось более 500 ярмарок.

Куимов подчеркнул, что открытие дополнительных ярмарок – это не только удовлетворение запросов покупателя, но и подспорье для фермеров.

«Помимо этого, расширение сети ярмарок также влияет и на крупных производителей. Теперь, чтобы привлечь покупателя в магазин, торговые сети вынуждены снижать цены. То есть открытие ярмарок – это такой комплекс мер, который действует на абсолютно разные пласты экономики. И это вызывает очередные поводы для дискуссий, в которых мы должны найти истину. Но, несмотря ни на что, правда всегда за покупателем: цены должны быть доступными для всех – и это аксиома», – заключил Куимов, добавив, что в регионе также заключено 6 соглашений о снижении наценок с крупными производителями и поставщиками продуктов.

Группы контроля продолжают рейды, ходят в магазины, смотрят на динамику цен. По данным, которые фиксируют активисты, цены на социально значимые продукты питания снижаются. Так, в среднем капуста потеряла в цене 38%, картошка – 60%, лук – 42%, морковь –53% и свекла – 58%. Цена огурцов и помидоров снизилась на 53% и 28% соответственно.

19 июля на площадке партии прошло совещание с руководством правительства РФ и главами регионов, представителями торговых сетей и сельхозпроизводителями. На нем были озвучены конкретные меры, которые позволили обеспечить снижение стоимости на ряд продуктов «борщевого» набора. Для координации работы по мониторингу цен сформирована рабочая группа под руководством зампредседателя Госдумы Алексея Гордеева.

На совещании с членами правительства 21 июля президент поддержал предложения «Единой России» и правительства по снижению цен на сезонные овощи и поручил главам регионов взять на контроль работу по увеличению количества ярмарок как минимум в два раза.