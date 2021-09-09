РИАМО - 9 сен. Социальные работники Москвы в рамках эксперимента окажут психологическую и социальную поддержку пациентам стационаров и их родственникам, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«По работе ковидных госпиталей мы поняли огромный эффект с точки зрения позитивного отношения пациентов и сейчас будем проводить эксперимент, по которому в наших стационарах психологическая, организационная, социальная поддержка родственникам и больным будет осуществляться социальными работниками», – сказала Ракова на Форуме социальных инноваций регионов

По ее словам, такие меры позволят повысить качество уровня услуг, предоставляемых в медучреждениях Москвы.

IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве с 9 по 11 сентября. Событие включает в себя более 50 мероприятий с мировыми экспертами, выставку проектов социальной сферы, обсуждение актуальных вопросов здравоохранения, образования, карьеры, технологий и социальной поддержки.

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