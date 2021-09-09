РИАМО - 9 сен. Более 42 тыс. семей Московской области получили единовременную выплату 20 тыс. рублей при рождении ребенка, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.

При рождении ребенка у матерей есть выбор: получить денежную выплату либо получить губернаторский подарочный набор, в котором собраны предметы первой необходимости для новорожденного. Принять решение нужно в роддоме, так как после выписки у матери остается право только на денежную выплату.

«Что особенно удобно – оформить набор или денежную выплату молодой маме можно прямо в роддоме. Сотрудник ЗАГСа поможет получить свидетельство о рождении и подать заявление на получение денежных средств или набора - никуда идти не нужно», - сказала заместитель председателя правительства Подмосковья – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Выплата за рождение ребенка предоставляется в рамках национального проекта «Демография».