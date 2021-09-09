РИАМО - 9 сен. Самовольно захваченный местным жителем земельный участок в городском округе Кашира освобожден от строений и отходов животноводства. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Ранее мужчина самовольно изменил границы принадлежащего ему земельного участка и возвел на захваченной территории несколько строений, а также разместил на ней отходы животноводства домашней птицы. На все предписания освободить участок он отвечал отказом. Тогда суд постановил освободить участок и передал исполнительный лист в ФССП.

Должнику запретили регистрационные действия с движимым и недвижимым имуществом, а также временно ограничили его в праве выезда за пределы РФ. Нарушителя также предупредили, что в случае дальнейшего уклонения от исполнения своих обязательств, в его отношении будет составлен протокол об административном правонарушении. Предупреждение повлияло на мужчину и он исполнил решение суда.

«Работа по исполнению судебных решений в Подмосковье о сносе самостроя и освобождению самовольно захваченных территорий является важной общей задачей для областного правительства, органов местного самоуправления и федеральных структур», - подчеркнул зампред правительства Московской области - руководитель ГУРБ Роман Каратаев.