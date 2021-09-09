РИАМО - 9 сен. Три новых многоквартирных дома для переселения 37 семей из аварийного жилья на ул. Московской, в районе д. 106, в Зарайске будут сданы в эксплуатацию и готовы к приему жильцов до конца 2021 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Завершение работ обсудили 8 сентября на совещании в подмосковном Минстрое. В мероприятии приняли участие начальник управления программ ликвидации аварийного жилья Олег Коркин, сотрудники администрации городского округа и представители застройщика.

В ходе совещания были затронуты темы завершения работ по благоустройству прилегающей территории зданий и сроков получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. Застройщику и администрации округа поручено сосредоточить силы на строительстве домов для их сдачи в строй в установленные сроки.

В министерстве также отметили, что до конца 2021 года в новостройки планируется переселить 82 жителя аварийных домов. Всего будет расселено 37 помещений в 4 аварийных домах, расположенных по адресам: ул. Первомайская, д. 33, ул. Красноармейская, д. 39, ул. Ленинская, д. 3, ул. Комсомольская, д. 11/80. Общая площадь расселяемого аварийного фонда составит более 1,3 тыс. квадратных метров.

Расселение аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Мероприятия реализуются на средства, выделенные по национальному проекту «Жилье и городская среда».