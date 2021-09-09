РИАМО - 9 сен. Всероссийская акция «Культурная суббота» состоится в Московской области 11 сентября, она включит в себя почти 100 бесплатных мероприятий, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

Культурные учреждения Подмосковья проведут для посетителей выставки, спектакли, мастер-классы, литературно-музыкальные вечера, открытые репетиции, встречи с людьми из мира искусства.

Так, например, музей «Зоя» в Петрищеве проведет торжественное мероприятие, посвященное 98-й годовщине со дня рождения Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в Истре даст концерт «Посвящение Мишелю Леграну» в виртуальном концертном зале. Московская областная филармония в парке «Раздолье» Одинцовского городского округа подготовит концертную программу «В хорошем настроении» с участием ансамбля «Русский тембр».

«Креативное бюро «Регион» организует кинопоказы в парках Видного, Ивантеевки, Дмитровского и Сергиево-Посадского округов. Московская губернская универсальная библиотека в Пушкинском округе презентует выставки работ победителей Всероссийского детского художественного конкурса «Я – иллюстратор». Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник Петра Чайковского проведет лекцию «Чайковский – дирижер. Концерты в России, Европе и США» и мастер-класс музейного клуба исторического танца «Реверанс».

Муниципальный оркестр Сергиево-Посадского округа проведет концертную программу «Ветер перемен» на Советской площади города. В Ступинской филармонии пройдет концерт джазовой музыки в исполнении эстрадно-джазового оркестра «СМ-Бэнд» с участием народного артиста России Игоря Бутмана.

Во всех учреждениях культуры акция начнется в 11:00.

В музей за счет государства: кто и как сможет получить «Пушкинскую карту»>>