РИАМО - 9 сен. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов принял участие в открытии выставки «Поиск образа в русской истории. Живопись молодых художников Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Экспозиция размещена в Звенигороде, в отеле «Татьяна Provence». Она получилась небольшой, но эта камерность пошла ей только на пользу. Руководитель Российской академии живописи, ваяния и зодчества Иван Глазунов подчеркнул, что здесь удалось собрать действительно лучшие исторические картины.

«Наши студенты, художники, преподаватели – все проявляют интерес именно к историческому жанру. Одна из главных задач академии – сохранить жизнь русской исторической живописи. Здесь представлены молодые художники – это сгусток поколения, второй раз возродившего ту русскую школу, к которой принадлежат Саврасов, Перов, Васнецов, Поленов, Левитан и многие другие», — рассказал Глазунов.

На выставке представлены работы как уже творчески сложившихся молодых художников, так и совсем юных студентов младших курсов. Боярская Русь с нарядным бытом и народными гуляниями, пейзажи и ландшафты старинных русских городов с неповторимой архитектурой, сюжеты, посвященные судьбам русских женщин, – все это вошло в уникальную экспозицию.

Иванов поблагодарил организаторов этого яркого культурного события.

«Выставка имеет большое значение не только для Звенигорода, но и для всего Одинцовского округа. Во-первых, потому, что связана с именем великого русского художника Ильи Глазунова. Во-вторых, ее тема – история – была и остается источником вдохновения для всех русских людей. Звенигород – исторический город, который был свидетелем Древней Руси и всей последующей отечественной истории. Выставка тем более важна, что следующий год – юбилейный, Звенигороду исполняется 870 лет», — отметил руководитель муниципалитета.

Экспозиция «Поиск образа в русской истории» открыла мероприятия, приуроченные ко Дню города. Празднование 869-го дня рождения Звенигорода продлится до 12 сентября.