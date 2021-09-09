РИАМО - 9 сен. Реконструкцию центральной части Звенигорода проинспектировал глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Вместе с жителями и представителями подрядных организаций Иванов осмотрел несколько парков. Глава и представители общественности высказали ряд замечаний, касающихся оформления этих пространств, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы в первую очередь ориентируемся на запрос местного сообщества. Благоустройство должно в конечном итоге делать жизнь граждан комфортнее. В этом его основной смысл. Фасады зданий, примыкания второстепенных улиц – все должно соответствовать общей концепции по виду и качеству», – обратил Иванов внимание строителей.

Местные жители с пониманием относятся ко временным неудобствам. Во время реконструкции затруднен или полностью закрыт проезд по нескольким улицам в центре города, ограничены возможности парковки. Жители заметили, что в ходе ремонта произошло сужение проезжей части улицы Московской и одновременное расширение пешеходного тротуара.

«Это принцип благоустройства любого исторического европейского города. Главные в Звенигороде – жители и туристы, а не машины. Плюс дополнительный приоритет отдается общественному транспорту», – пояснил Иванов общественникам.

Глава Одинцовского округа также поручил провести встречи с собственниками заборов и частных немногоквартирных домов, расположенных на улицах центра Звенигорода. Город необходимо привести к единому стандарту.

«При таких масштабных вложениях государственных средств в благоустройство, плитку, дороги, освещение мы не можем оставить на виду неприглядные сооружения. Их тоже необходимо приводить в порядок, ремонтировать, то, что пришло в полную негодность, сносить, создавая на их месте дополнительные парковочные пространства, общественные зоны», – отметил Иванов.

По итогам проверки глава обратил внимание руководителей подрядных компаний на необходимость максимального соблюдения установленных сроков и высокого качества проводимых работ.