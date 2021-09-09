РИАМО - 9 сен. Специалисты завершили аварийно-спасательные работы на месте взрыва газа в многоэтажке Ногинска. К работе привлекали инженерную технику и мобильный диагностический комплекс «Струна» для анализа повреждений здания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области.

Работы велись круглосуточно силами личного состава подразделений областного главка МЧС России, отряда «Центроспас», ЦСООР «Лидер», Ногинского спасательного центра МЧС России и «Мособлпожспаса». В поисках пострадавших также участвовали кинологи. Психологи МЧС работали с семьями пострадавших.

Общая группировка сил на месте обрушения составила 467 человек и 114 единиц техники. От МЧС участвовало 268 человек и 55 единиц спецтехники.

В ходе разбора завалов спасатели нашли тела 7 погибших, в том числе 2 детей. Все в результате ЧП пострадало 22 человека, в их числе 4 ребенка. В больницы доставили 6 жильцов.

Взрыв газа в многоэтажке в Ногинске на ул. 28 июня случился рано утром 8 сентября. Обрушились перекрытия с 4 по 1 этаж, а также случилось частичное разрушение 5 этажа. Всего в результате взрыва были повреждены 17 квартир, 7 из которых разрушились полностью.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева семьи пострадавших получат денежные компенсации. Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, получившим тяжелые травмы - 500 тыс. рублей, средней тяжести – 300 тыс. рублей, легкой тяжести – 100 тыс.

Взрыв газа в Ногинске: главное о происшествии>>