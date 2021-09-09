РИАМО - 9 сен. Репродукцию картины Казимира Малевича «Черный квадрат» и хлебопечь оставили пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании в поездах летом, сообщает пресс-служба ЦППК.

Всего за летний сезон в поездах ЦППК оставили 70 различных предметов. Как правило, забывают зонты, сумки, кошельки и другие будничные предметы.

В случае обнаружения бесхозных вещей сотрудники транспортной безопасности сообщают об этом локомотивной бригаде, оцепляют место и вызывают сотрудников транспортной полиции, которые забирают оставленные предметы.

Компания напомнила, что в случае утери вещей необходимо обращаться к сотрудникам транспортной полиции или в линейный отдел полиции на конечной станции маршрута поезда.