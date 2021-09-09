РИАМО - 9 сен. Компания «Биннофарм Групп» объявила о создании в Красногорске крупного научного R&D центра по исследованию и разработке фармакологических препаратов, объем инвестиций в проект оценивается в 2,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Крупные научно-исследовательские центры, ведущие работы в самых перспективных направлениях медицины, биотехнологий и фармацевтики, в совокупности с промышленными предприятиями обеспечивают полный цикл создания лекарственных препаратов на территории Подмосковья. Новый R&D-центр усилит исследовательскую базу региона в области фармацевтики», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Она подчеркнула, что фармацевтическая промышленность – одна из важных составляющих экономики Московской области.

Проект «Биннофарм Групп» объединит исследовательские подразделения всех предприятий компании. Научный центр займется фармацевтической разработкой препаратов химического синтеза и биотехнологических препаратов.

Первый этап проекта, включающий в себя пилотный участок по производству твердых и мягких лекарственных форм, будет реализован и начнет работу в начале 2022 года. Общая площадь R&D-центра составит 12 тыс. квадратных метров, работать в нем будут около 450 специалистов.

«Сконцентрировав интеллектуальные компетенции и оснастив центры разработки самым современным оборудованием, мы сможем вывести процесс разработки лекарств на новый уровень и создавать препараты любой сложности, в том числе биотехнологические и не имеющие отечественных аналогов. Благодаря работе R&D-центра мы сможем ежегодно обновлять портфель препаратов «Биннофарм Групп» более чем на 10%», – сказал генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.

Планы развития

Производственные возможности R&D-центра позволят вывести на рынок к 2025 году более 100 новых лекарственных средств в области дерматологии, неврологии, гинекологии, педиатрии и других терапевтических групп. А создание производственного участка и лаборатории контроля качества, лицензированных в соответствии с требованиями EC и FDA, дадут «Биннофарм Групп» возможность разрабатывать продукты, предназначенные для вывода не только на российский, но и на зарубежные рынки.

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» объединяет пять производств в разных регионах России, создающих широкий спектр лекарственных препаратов почти во всех существующих формах. На производственных площадках компании выпускается в том числе и вакцина от Covid-19 – «Спутник V».