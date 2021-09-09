РИАМО - 9 сен. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Ленинского округа и 56-летию города Видное, пройдут 11 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По сложившейся традиции торжества начнутся с благодарственного молебна в Георгиевском храме и возложения цветов к Вечному огню на аллее Славы.

Официальным открытием праздника станет чествование заслуженных жителей муниципалитета у памятника основателям города. В течение дня предусмотрены семейные развлекательные программы.

Вечером всех жителей и гостей округа ждет концерт с участием звезд российской эстрады. Ведущим программы станет телеведущий Дмитрий Губерниев. Завершится торжество праздничным фейерверком.

«Уверен, долгожданная праздничная атмосфера объединит жителей округа и подарит всем отличное настроение», – сказал глава округа Дмитрий Абаренов.