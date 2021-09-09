РИАМО - 9 сен. В Москве с начала 2021 года от клещевого энцефалита привились 39 918 человек, что в 2,5 раза больше, чем в 2020 году, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Бесплатные профилактические прививки рекомендуется делать тем, кто планирует выезжать за пределы Московского региона на эндемичные по энцефалиту территории.

За 37-ю неделю текущего года в медорганизации города по поводу укусов клещей обратилось 586человек. Обращаемость по поводу укусов клещей в Москве не превышает среднемноголетние значения.

В городе зарегистрированы единичные случаи присасывания клещей при посещении лесопарков в Зеленограде, парка «Сокольники», лесопарков «Митинский», «Лосиный остров», а также лесов в новой Москве. Все остальные случаи укусов произошли за пределами столицы.

При укусе клеща горожанам рекомендуется оперативно обращаться за помощью к квалифицированным специалистам.

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