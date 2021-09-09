РИАМО - 9 сен. Жителей Москвы ждет пик потепления, но после этого в середине следующей недели произойдет обвал полярного холода, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в ближайшие дни рост температуры продолжится: пик потепления придется на понедельник. Ожидается плюс 22-24 градуса. При этом будет облачно из-за «сыпучего» барического поля, однако осадков не прогнозируется.

«С приближением вторника погода из-за ныряющего циклона начнет кардинально портиться – зарядят осенние дожди, днем уже не выше 16-18 (градусов - ред.). К середине недели произойдет обвал полярного холода, сопровождаемый промозглым нордическим ветром и интенсивными ливнями», – написал Тишковец в своем Instagram.

Он отметил, что ночью температура упадет до 5-10 градусов, днем будет 9-14. Это на несколько градусов ниже средних метеозначений.

Синоптик добавил, что грядущее потепление вряд ли сможет полноценно претендовать на статус бабьего лета, это будет «всего лишь химера». Тем не менее надежды на долгий период сухой и теплой погоды остаются, заключил специалист.

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