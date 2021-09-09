РИАМО - 9 сен. Сотрудники полиции задержали 36-летнюю женщину, которая выбросила новорожденного ребенка в мусоропровод дома на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ.

Ранее в полицию обратился мужчина, который нашел в доме на Литовском бульваре в помещении мусоропровода новорожденную девочку, завернутую в полиэтиленовый пакет. Ребенка доставили в больницу.

«Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних совместно с сотрудниками уголовного розыска ОМВД по району Ясенево задержали женщину, бросившую своего новорожденного ребенка в мусоропровод в доме на Литовском бульваре», – сказал глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве Владимир Васенин.

Столичный главк СК России расследует уголовное дело по факту покушения на убийство матерью новорожденного ребенка.

В пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве добавили, что женщину доставили в больницу. После получения медпомощи с ней будут работать следователи.