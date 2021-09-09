РИАМО - 9 сен. На 70% выполнили план 2021 года по замене лифтов в Одинцовском городском округе, заменены все лифты старше 25 лет, сообщает пресс-служба администрации округа.

Замену лифтового оборудования в многоквартирных домах Одинцовского округа обсудили на еженедельном расширенном совещании руководства муниципалитета в Звенигороде. Как рассказал заместитель главы окружной администрации Михаил Коротаев, план 2021 года выполнен на 70% - из 39 лифтов, которые включены в перечень на этот год, заменены 27.

«На сегодняшний день фонд капитального ремонта заменил все лифты старше 25 лет – таких на территории Одинцовского округа больше нет. Сейчас фонд занимается заменой лифтов возрастом уже до 20 лет. Программа по модернизации лифтового оборудования стала трехгодичной, в план на 2020-2022 годы было включено 76 лифтов. Успешно заменили уже 27 лифтов, еще 12 сделаем в этом году, а остальные 37 – в 2022-м», - сказал Коротаев.

Замглавы окружной администрации добавил, что фонд капитального ремонта работает в Московской области с 2014 года. Суммарно в региональную программу включено 44 тыс. домов, к настоящему моменту из них отремонтировано 13,7 тыс., а также заменено 11,6 тыс. лифтов. В масштабе Одинцовского округа данные показатели составляют: 1970 объектов включено в программу, 565 домов отремонтировано, 729 единиц лифтового оборудования заменено.