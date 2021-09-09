РИАМО - 9 сен. В тестовом режиме начала работать первая быстрая зарядная станция для электромобилей в столице, она находится у дома 1 по бульвару Яна Райниса, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

На новой станции подзарядка длится до 20 минут, так как у нее высокая мощность — 50 кВт. Кроме того, там есть 2 разъема: европейского и американского типа — можно приезжать на любой машине. Зарядная сессия бесплатна.

Подключение к станции, ее бронь, проверка статуса осуществляется через приложение «Московский транспорт».

«Мы продолжаем реализовывать проект «Энергия Москвы» и устанавливаем новые виды зарядных станций по всему городу. Благодаря поддержке мэра Москвы до конца года в городе появится не менее 50 быстрых зарядных станций», — уточнил заммэра столицы, глава городского Дептранса Максим Ликсутов.

Он добавил, что быстрые зарядки для электромобилей появятся в местах, где пользоваться ими будет удобнее всего. Например, у продуктовых магазинов и кафе, в центре города и возле жилых домов.