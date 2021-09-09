РИАМО - 9 сен. Создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет президент РФ Владимир Путин поручил на съезде «Единой России» 19 июня. Строительство новых объектов и капремонт действующих закрепили в народной программе партии. Заявку на участие в программе подала и Московская область – всего заявлено свыше 300 подмосковных школ.

Председатель Российского движения школьников в Московской области, член штаба общественной поддержки Николай Ханин отметил, что программа ремонта неспроста названа капитальной.

«Это действительно масштабный, основательный и комплексный проект. В рамках программы будет не только обновлен внешний облик образовательного учреждения. Будет создана новая образовательная среда: благоустроенные территории, профильные классы, современное оборудование, медкабинеты, пищеблоки и многое другое. Все это будет соответствовать актуальным требованиям ФГОС», – прокомментировал Николай Ханин.

Он добавил, что глобальная цель у проекта – чтобы как можно больше детей региона учились в современных условиях.

«Мы хотим, чтобы подмосковные ребята развивали свои способности, проявляли таланты и получали профессиональную поддержку, справлялись с решением творческих задач и добивались успеха. Для этого им нужны современные, технологичные и комфортные школы», – заявил Ханин.

Он рассказал, что в рамках партийного проекта «Новая школа» партийцы курируют строительство новых школ и детских садов в Подмосковье.

«При реализации президентского проекта за каждой конкретной школой также будет закреплен депутат из числа местных или региональных парламентариев. Проект будут вести от начала и до конца: от выбора подрядчика до открытия школы», – сказал Ханин.

Председатель подмосковного отделения РДШ также отметил важность участия в процессе капитального ремонта педагогов, детей и родителей – именно они знают, как должна выглядеть школа, чтобы в ней хотелось учить и учиться.

«Родительское сообщество обязательно должно участвовать процессе капремонта школы, высказывать свои пожелания и предпочтения. Таким образом, это будет не очередная шаблонная симпатичная школа, а уникальное образовательное учреждение. А чтобы акт приема обновленной школы считался принятым, в документе должна обязательно присутствовать подпись представителя родительского сообщества конкретной школы», – заключил Ханин.

Ранее фракция «Единой России» договорилась с руководством Минстроя о введении облегченной формы проектно-сметной документации при капремонте школ.