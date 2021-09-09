РИАМО - 9 сен. Вопрос с освещением на улице Баковской в Одинцове необходимо решить в течение месяца. Соответствующее поручение озвучил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов на еженедельном расширенном совещании «Выездной администрации» в Звенигороде, сообщает пресс-служба администрации округа.

На проблему, с которой в темное время суток сталкиваются пешеходы на Баковской, в том числе ученики школы №8, обратила внимание окружная Общественная палата. Заместитель главы администрации Одинцовского городского округа Станислав Григорьев проинформировал, что территория неоднократно включалась в программу «Светлый город», но в субсидировании отказывали.

На участке установлены опоры «Мособлэнерго», по которым проходит силовой кабель. Иванов поручил отработать с компанией вопрос установки светильников на опорах и в кратчайшие сроки предоставить альтернативные варианты решения.

«Пора с этим вопросом заканчивать. Давайте найдем способ сделать там освещение. Понятно, что здесь нужно нелинейное решение. Это очень важный вопрос, он касается дороги к школе и безопасности. Засучив рукава, найдем силы и средства. Необходимо за месяц с этой задачей справиться, потому что темнеет, скоро зима», — сказал Иванов.

Детские площадки

Еще один вопрос касался статуса работ, которые проводит «Одинцовская теплосеть» возле детской площадки на улице Чистяковой в микрорайоне Трехгорка. Как сообщила председатель Общественной палаты Одинцовского округа Марианна Кристалинская, жителей волнует, почему на ограде площадки отсутствуют описание работ и информация о сроках их завершения.

«Ведутся работы по ремонту сетей, было устранено несколько порывов – с этим связано то, что в объявлениях разные сроки. Сейчас было принято решение о полной перекладке данного водопровода протяженностью 120 метров и диаметром 100 миллиметров с заменой запорной арматуры. Задержка была связана с проведением конкурсных процедур. По нашей информации, до 10 октября работы будут выполнены. Данные по срокам и характеру работ на ограждении мы обновим», — сообщил заместитель главы администрации Одинцовского округа Михаил Коротаев.

Он добавил, что после завершения всех работ на участке будет восстановлено благоустройство.

Одинцовские общественники также обратили внимание на состояние детской площадки у дома №51 по улице Вокзальной в Одинцове: жители сообщают, что объект серьезно устарел и требует замены. Григорьев проинформировал, что площадка будет полностью заменена в 2022 году.

«На портале «Добродел» прошло голосование по комплексному благоустройству дворовых территорий, и эта площадка набрала определенное количество голосов, которого было достаточно для включения в программу. На сегодняшний день готовится проект этой площадки, в ближайшее время наши сотрудники встретятся с жителями, чтобы согласовать наполнение объекта – какие элементы будут здесь установлены. Площадка уже стоит в плане на 2022 год», — отметил Григорьев.

Кроме того, в блоке вопросов от Общественной палаты обсудили ремонт коммуникаций в Голицынской поликлинике. В настоящий момент профильное управление окружной администрации обследует здание и готовит решение.