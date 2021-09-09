РИАМО - 9 сен. В ближайшие 5 дней в Московском регионе средняя суточная температура будет больше климатической нормы на 3-6 градусов, а пик потепления придется на 12-13 сентября, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В ночь на 10 сентября будет преимущественно без осадков. В Москве прогнозируется плюс 12-14 градусов, в Подмосковье – плюс 9-14. Днем по области местами ожидается небольшой дождь. В столице будет плюс 18-20 градусов, в области – плюс 16-21. Северо-западный, северный ветер ожидается не больше 10 м/с.

Переменная облачность преимущественно без осадков прогнозируется в регионе 11 сентября. Ночью в Москве – плюс 8-10 градусов, в центре города температура может подняться до плюс 13 градусов, в Подмосковье будет плюс 5-10. Днем в Москве – плюс 18-20, в области – плюс 16-21 градус. Южный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с.

12 сентября местами в Подмосковье прогнозируется небольшой дождь. Ночью в столице ожидается плюс 12-14 градусов, в Московской области – плюс 9-14. Днем в Москве – плюс 21-23 градуса, а в области – плюс 18-23.

13 и 14 сентября в регионе прогнозируется небольшой дождь. Днем в начале недели температура может подняться до плюс 24 градусов, затем столбики термометров будут опускаться.

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