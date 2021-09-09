РИАМО - 9 сен. Порядка 90% всех социальных услуг в Москве перевели в электронный вид в текущем году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что Москва второй раз принимает Форум социальных инноваций регионов, который является важной площадкой для обмена опытом и передовыми проектами.

Мэр подчеркнул, что пандемия коронавируса подтолкнула запланированную трансформацию во всех областях, включая медицину и госуслуги.

«90% всех соцуслуг города мы перевели в электронный вид», - написал градоначальник на странице в соцсети «ВКонтакте».

IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве с 9 по 11 сентября. В течение трех дней запланировано провести более 50 мероприятий.

Как оформить электронную медкарту на ребенка>>