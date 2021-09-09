РИАМО - 9 сен. Москва вместе с сетью клиник «Медси» запустила первую в РФ акселерационную программу для стартапов, в рамках нее можно реализовать пилотные проекты на базе медучреждений города и клиник «Медси». Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы стремимся внедрять в социальную сферу столицы лучшие разработки и сервисы — именно поэтому мы придерживаемся модели открытых инноваций. Сегодня стартует наша совместная с «Медси» акселерационная программа для стартапов в сфере здравоохранения. Принять участие в программе смогут как российские, так и зарубежные проекты», — отметила Ракова на IV Форуме социальных инноваций регионов.

Она подчеркнула, что для столицы такой опыт первый. В рамках него в городе реализуют стратегию win-win — стартапы получают обратную связь от медиков, возможность протестировать технологии на больших данных, а Москва — лучшие технологии для здравоохранения.

Среди направлений акселерационной программы мегаполиса есть технологии анализа больших данных и применения ИИ для поддержки принятия врачебных решений, медприборы для сбора и анализа данных, сервисы удаленного мониторинга состояния пациентов и другие.

Прием заявок на программу начинается 9 сентября и продлится до 25 октября. Тройка финалистов может получить компенсацию затрат на свой пилотный проект — 2 млн рублей.