РИАМО - 9 сен. Москва вместе с сетью клиник «Медси» запустила первую в РФ акселерационную программу для стартапов, в рамках нее можно реализовать пилотные проекты на базе медучреждений города и клиник «Медси». Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она подчеркнула, что для столицы такой опыт первый. В рамках него в городе реализуют стратегию win-win — стартапы получают обратную связь от медиков, возможность протестировать технологии на больших данных, а Москва — лучшие технологии для здравоохранения.
Среди направлений акселерационной программы мегаполиса есть технологии анализа больших данных и применения ИИ для поддержки принятия врачебных решений, медприборы для сбора и анализа данных, сервисы удаленного мониторинга состояния пациентов и другие.
Прием заявок на программу начинается 9 сентября и продлится до 25 октября. Тройка финалистов может получить компенсацию затрат на свой пилотный проект — 2 млн рублей.
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