РИАМО - 9 сен. В Одинцове завершен процесс очистки Глазынинского пруда – водный объект привели в порядок в рамках реализации программы Московской области по восстановлению рек и прудов «Сто водоемов». Об этом сообщает пресс-служба администрации Одинцовского округа.

Заказчиком работ выступило региональное министерство экологии и природопользования. Как отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, в ходе очистки объекта подрядная организация собрала и вывезла более 270 кубометров мусора.

«Одинцовский округ принял участие в проекте «Сто водоемов», который стартовал в этом году в Подмосковье. К настоящему моменту подрядная организация завершила все работы на Глазынинском пруду. Комплекс работ включал в себя очистку от мусора – было собрано и вывезено порядка 270 кубометров, расчистку от кустарника, сучьев и листьев, обрезку и валку деревьев, подъем из воды крупногабаритного мусора, выкашивание травы, а также уборку камышовой и болотной растительности», – сказал Иванов.

Глава Одинцовского городского округа добавил, что администрацией муниципалитета было проведено обследование водных объектов – особое внимание уделялось тем локациям, которые интересуют жителей. По итогам направлены заявки в областное министерство экологии и природопользования для включения в программу по очистке на последующие годы.

Так, муниципалитет предложил привести в порядок пруды в селе Немчиновка, городе Голицыно, деревне Жуковка, Палецкое озеро, а также каскады прудов в деревне Зайцево и одинцовском микрорайоне Трехгорка. Голосование по участию данных объектов в программе стартует на портале «Добродел» уже на следующей неделе.