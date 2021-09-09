РИАМО - 9 сен. Жители Москвы в ближайшее время смогут получить льготные лекарства в коммерческих аптеках в рамках эксперимента, сообщила заммэра столицы по вопросами социального развития Анастасия Ракова.

«В ближайшее время мы запустим эксперимент, в рамках которого пациент сможет получить лекарство по льготному рецепту наряду с городскими пунктами выдачи препаратов в коммерческих аптеках. Речь идет о неспецифических лекарствах, которые составляют до 40% объема препаратов для льготников», – сказала Ракова в ходе IV Форума социальных инноваций регионов.

По ее словам, это позволит разгрузить склады и высвободить человеческий ресурс, а пациенту – даст больше точек для получения нужного лекарства.

Ракова добавила, что две крупные аптечные сети уже подтвердили свою заинтересованность в участии в данном проекте.

IV Форум социальных инноваций регионов проходит в столице с 9 по 11 сентября. Его программа построена вокруг 8 основных направлений: здоровья, образования, карьеры, долголетия, высоких технологий, счастья, социальной поддержки и будущего.

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