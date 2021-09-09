РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 сен. Жителей и гостей городского округа Люберцы приглашают поучаствовать в просветительском празднике «Экодворе» 12 сентября, на мероприятии проведут лекции, игры, выставки, мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

С 12:00 до 15:00 состоится экопросветительский праздник «Экодвор». На нем расскажут о раздельном сборе и переработке отходов, устроят фримаркет, сбор вещей для собачьего приюта и многое другое.

На «Экодворе» будет работать лекторий, в рамках которого волонтеры расскажут об экологичном шоппинге. Для всех желающих проведут активную игру «ЭкоКорнХол», участники которой поупражняются в меткости и правильной сортировке отходов. Юные участники праздника увидят интерактивное театрализованное представление «Путешествие пластика во времени».

Также на экоплощадке проведут сбор редких видов отходов: зубных щеток, ручек, пластиковых карт, блистеров от таблеток, чеков, винных пробок и дозаторов.

«Экодвор» пройдет на площадке перед магазином «Пятерочка» по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, д. 1, корп. 1.