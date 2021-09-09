РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 сен. С 1 августа этого года в городском округе Люберцы уволили 2 водителей маршруток за отказ провоза льготников, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В городском округе Люберцы в четверг совместно с представителями ГКУ «Административно-пассажирской инспекции» и сотрудниками управления транспорта провели проверку на предмет предоставления возможности пассажирам льготного проезда на маршрутах с нерегулируемым тарифом в рамках пилотного проекта.

Количество жалоб значительно уменьшилось. К водителям, допустившим нарушения, применяются самые строгие меры вплоть до увольнения из транспортного предприятия. С 1 августа за отказ провозить пассажиров-льготников уволено два водителя: с маршрутов №№23 и 4К.

Жителей в случае выявления нарушений со стороны водителей просят незамедлительно проинформировать сотрудников управления транспорта по следующим телефонам: 8(495)503-67-02, 8(495)503-09-64, 8(495)503-44-00, 8(495)503-83-11.