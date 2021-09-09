РИАМО - 9 сен. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов и член центрального штаба Общероссийского народного фронта Денис Майданов навестили участников программы социальной газификации – семью Ерофеевых из Жаворонок. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В июле этого года Сергей и Анна Ерофеевы подали заявку на сайте «Мособлгаза», в августе их дом был подключен к газовой сети. Ход реализации программы обсудили во время чаепития с выпечкой, приготовленной на новом газу.

«Сегодня в самом начале рабочего дня заехали в гости к Сергею Николаевичу и Анне Ивановне Ерофеевым. Посмотрели, как здесь были проведены работы, за чаем рассказали о том, как реализуется программа в нашем округе. Здесь была бесплатно подведена труба, заключен комплексный договор на установку газового оборудования, проектирование, разводку сети по участку. Сегодня убедились, что все работает – заветный голубой огонек в гостеприимном доме Ерофеевых горит, греет, создает уют. Программа по соцгазификации отлично работает, продолжаем ее реализовывать», - сказал Иванов.

Соцгазификация в округе

Глава Одинцовского округа добавил, что программа по социальной газификации стартовала в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина по итогам ежегодного послания Федеральному собранию. В Одинцовском округе в программу попадают 174 населенных пункта, компания «Мособлгаз» уже получила порядка 6 тыс. заявок.

Иванов подчеркнул, что работы проводятся быстро и качественно. Принципиальным является вопрос оформления земельного участка и постановки его на кадастровый учет – это важное условие для включения в программу. Затем можно, как в случае семьи Ерофеевых, заключить дополнительный договор на установку оборудования либо получить газовую трубу на границе своего участка и дальше самостоятельно заниматься разводкой и подключением.

«Жители не только Одинцовского округа, но и всей страны видят, какое короткое время проходит между указом президента и решением, переменами к лучшему. Очень радует, что так быстро подхватили инициативу и реализуют ее. Сегодня Анна Ивановна и Сергей Николаевич рассказали, что сама процедура оформления заявки очень удобна – достаточно зайти в интернет и буквально нажать одну желтую кнопку на сайте. Уже на следующий день на место приехали специалисты «Мособлгаза», и процесс пошел. Если раньше это была целая эпопея, то сейчас процедура максимально оптимизирована – для удобства наших граждан», - отметил Майданов.

В Одинцовском округе по программе социальной газификации к голубому топливу уже подключено 71 домовладение. В настоящее время работы проводятся в 12 населенных пунктах, до конца года планируется догазифицировать 388 объектов.