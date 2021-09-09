В предстоящие выходные Москва отметит День города. Празднование 874-го дня рождения столицы в связи с продолжающейся пандемией пройдет без традиционных массовых концертов и шоу, однако интересно провести время и почувствовать атмосферу праздника можно будет в парках, музеях, театрах, кинотеатрах, культурных центрах и библиотеках. Вечером 11 сентября в небе столицы прогремят праздничные фейерверки. Помимо мероприятий, которые состоятся в рамках Дня города, любители хип-хопа смогут услышать мировые хиты этого жанра в исполнении струнного оркестра, а поклонники рок-н-ролла – посетить концерт Валерия Сюткина. В театрах покажут спектакли «Энергичные люди» и «Саломея». Подробнее об этих и других событиях предстоящего уикенда читайте в гиде РИАМО.

Программа ко Дню города

В праздничные дни будет открыт свободный вход в более 80 городских музеев. Так, 11 и 12 сентября Музей М.А. Булгакова приглашает посетителей принять участие в Фестивале пешеходных прогулок на Патриарших прудах. Экскурсанты смогут узнать, какой увидел и запечатлел столицу писатель, что скрывалось за суматохой советских учреждений и какие порядки царили на коммунальных кухнях. На экскурсию необходимо регистрироваться заранее.

Для гостей Московской государственной картинной галереи народного художника СССР Ильи Глазунова 11 сентября в 11:30, 13:00 и 16:30 пройдут обзорные экскурсии по музейной экспозиции, в которой представлено более 700 работ знаменитого автора.

В воскресенье, 12 сентября, можно будет пройтись по Алексеевскому, Останкинскому и Ростоктинскому району столицы в рамках экскурсии, организованной Центральной городской деловой библиотекой. Участники узнают историю создания скульптуры В. Мухиной «Рабочий и колхозница», мемориала «Покорителям космоса» и Ростокинского акведука, также известного как «Миллионный мост». На эту экскурсию необходимо зарегистрироваться заблаговременно.

Посетители 35 площадок фестиваля «Цветочный джем» смогут полюбоваться композициями из различных растений, а в отдельных локациях московские рестораторы предложат свои оригинальные блюда и десерты. В торговых шале можно будет купить варенье, джем и сувениры. Фестиваль продлится до 1 октября.

Праздничная программа Дня города в субботу завершится фейерверками, которые прогремят в 26 точках Москвы. Салюты начнутся в 21:00. В частности, посмотреть салюты можно будет на ВДНХ, в парке Горького, «Сокольниках», «Ходынском поле», напротив «Лужников».

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КОНЦЕРТЫ

Симфонический хип-хоп

Где: Москва, Пушкинская пл., д. 3, Multimedia Hall

Когда: 11 сентября в 18:00

Стоимость: от 1500 рублей

На концерте в Multimedia Hall в исполнении струнного квартета прозвучат хиты Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent, Dr. Dre, JAY-Z, Timbaland, Rihanna, Beastie Boys, Nelly Furtado, Kanye West, Black Eyed Peas и других музыкантов. Концерт будет сопровождаться видеошоу. Билеты можно купить на «Яндекс.Афише».

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Валерий Сюткин и Rock-n-Roll band

пресс-служба Московского метрополитена

Где: Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23а, причал «Набережная Тараса Шевченко (мост Багратион)»

Когда: 12 сентября, 19:00

Стоимость: от 4500 рублей

Главный стиляга из Москвы, заслуженный артист России Валерий Сюткин впервые сыграет большой концерт на идущем по Москве-реке корабле. Мероприятие пройдет на большой сцене, расположенной на верхней открытой палубе комфортабельного лайнера, а в случае плохой погоды концерт перенесут на нижнюю закрытую палубу. Во время трехчасовой речной прогулки музыканты исполнят хиты «Вася», «Московский бит», «Стильный оранжевый галстук», «Любите девушек», «Красавчик» и многие другие. Билеты можно купить на «Яндекс.Афише».

СПЕКТАКЛИ

«Саломея»

Где: Москва, ул. Стромынка, д. 6, Театра Романа Виктюка

Когда: 11 сентября в 19:00

Стоимость: от 400 рублей

В театре Романа Виктюка в субботу сыграют культовую постановку знаменитого режиссера и основателя театра, которая стала его визитной карточкой. Это многогранный спектакль в красных и черных тонах, в который включена биография самого автора пьесы – ирландского писателя и поэта Оскара Уайльда. Ведущий актер театра Дмитрий Бозин исполняет сразу две роли – иудейской царевны Саломеи и Альфреда Дугласа. Спектакль начинается и заканчивается сценой суда над ее автором Оскаром Уайльдом. Билеты можно купить на сайте театра.

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«Энергичные люди»

сайт Московского Губернского театра, Николай Тарханов

Где: Москва, Волгоградский просп., д. 121, Московский губернский театр

Когда: 10 сентября в 19:00

Стоимость: от 800 рублей

Действие «Энергичных людей» происходит в 70-е годы прошлого века. Герои пьесы – авантюристы, спекулянты и «импровизаторы» эпохи соцреализма. Сами себя они называют «энергичными людьми» – и действительно, их энергии, изобретательности и предприимчивости можно позавидовать. И, в общем-то, неплохие они люди, как говорит о них сам Шукшин, просто вся их кипучая энергия уходит на обустройство собственного достатка и изобилия, достичь которого законными путями невозможно. По сюжету все в жизни главного героя Аристарха Петровича Кузькина и его соратников шло прекрасно, пока не случилось нечто совсем неожиданное.

Билеты можно приобрести на сайте Московского губернского театра.

«День влюбленных»

Любовь Шеметова

Где: Москва, Комсомольский просп., д. 28, Московский дворец молодежи

Когда: 10 сентября в 22:30; 12 сентября в 17:00

Стоимость: от 2000 рублей (возможна оплата с помощью «Пушкинской карты»)

В пятницу и воскресенье красивый паркетный зал Московского дворца молодежи превратится в необычное театральное пространство, где зрители, сидя с бокалами за столиками импровизированного нью-йоркского бара, станут свидетелями одного дня из жизни влюбленных друг в друга героев. Она и он – две противоположности, которым придется сделать выбор, что важнее: личная свобода каждого или их общее счастье. Полтора часа романтики и беззаботного веселья, забавных сцен, неожиданных поворотов сюжета, яркие хиты и зажигательные танцы под музыку живого бэнда на расстоянии вытянутой руки. Получится ли у главных героев спланировать свадьбу и не расстаться, если они настолько разные?

Купить билеты можно на сайте дворца.

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«Аленький цветочек»

сайт Московского областного государственного театра кукол

Где: Москва, Пестовский пер., д. 2, Областной театр кукол

Когда: 12 сентября, 15:00 и 17:00

Стоимость: 1000 рублей (возможна оплата с помощью «Пушкинской карты»)

Московский областной государственный театр кукол приглашает юных зрителей и их родителей на спектакль, поставленный по любимой многими поколениями одноименной сказке Сергея Аксакова. Наматывается веретено, тянется нить у ключницы Пелагеи и неспешно прядется умная и добрая сказка о том, как легко можно разрушить красоту и мир в доме, если в нем поселятся зависть, жадность, ненависть и неуважение к старшим. И еще о том, что победить зло может только настоящая жертвенная любовь. Купить билет можно на сайте театра.

ВЫСТАВКИ И ЭКСКУРСИИ

«Скрытые пространства» Хосе Мануэля Баллестера

Где: Московская область, г. Истра, Ново-Иерусалимская наб., д. 1, Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим»

Когда: с 29 апреля по 29 октября

Стоимость: все категории граждан – бесплатно при предъявлении билета на выставку «Возращение в усадьбу» или «Константин Горбатов, Приближая красоту», единый билет на все выставки – 450 рулей, льготный билет – 250 рублей

На выставке современного испанского художника представлены работы из серии «Скрытые пространства». Они представлены публике сразу в нескольких локациях музея и являются точными репликами всемирно известных живописных полотен, но без важного элемента – человеческих фигур. В числе шедевров «опустошенных» реплик, представленных в экспозиции, – «Сад земных наслаждений» Иеронима Босха, «Весна» Сандро Боттичелли, «Благовещение» Леонарда да Винчи, «Обручение Девы Марии» Рафаэля и другие. Посещение музея возможно только по электронным билетам. Приобретать их на сайте нужно заблаговременно.

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«Путешествие по ночной библиотеке»

Где: Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5, Российская государственная библиотека

Когда: 10 сентября в 20:00

Стоимость: 1500 рублей

На вечерней экскурсии по «Ленинке» рассказывают о драматичной истории строительства главного здания, судьбах людей, создававших библиотеку, легендарном третьем читальном зале. Темные коридоры библиотеки и таинственные комнаты подземного перехода откроются специально для участников экскурсии – это шанс увидеть то, чего никогда не видели обычные читатели. Ознакомиться с правилами посещения экскурсии можно на сайте библиотеки.

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СПОРТ

Открытие вейкпарка Sportstation

фото предоставлено клубом Sportstation

Где: Москва, ул. Новоостаповская, д. 5, стр. 2, клуб Sportstation

Когда: 11–12 сентября

Стоимость: вход свободный, на мастер-классы требуется регистрация

В предстоящие выходные состоится открытие спортивной площадки Sportstation. Помимо крытого вейкпарка с фигурами для трюков, комплекс включает взрослый и детский скалодромы и зону для тренировок.

В дни открытия в вейкпарке гостей ждут соревнования по кабельному вейкбордингу Sportstation Wake Cup, на скалодроме – фестиваль Sportstation Season Stage, а в фитнес-зоне будут проводиться открытые тренировки, соревнования по жиму лежа и мастер-классы по бодибилдингу. В лектории пройдут лекции и семинары от ведущих специалистов в области фитнеса, вейкбординга, фотографии и видеосъемки.

Подробнее с программой можно ознакомиться на сайте клуба.

КИНОПРЕМЬЕРЫ

«Небесная команда»

В прокат выходит фильм, повествующий о трагедии, постигшей хоккейную команду «Локомотив Ярославль» в 2011 году. По сюжету в честь открытия нового сезона Континентальной хоккейной лиги армия поклонников «Локомотива» отправляется в Минск, на первый матч турнира, чтобы поддержать команду. Среди них – жены хоккеистов, сотрудники стадиона, молодые спортсмены и ветераны фан-движения. Никто из них не знает, что эта поездка навсегда изменит жизнь каждого, а разбившийся самолет разделит спортивный мир на «до» и «после».

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«Вокруг света за 80 дней»

Франко-бельгийская мультипликационная версия приключений героев Жюля Верна выходит на экраны кинотеатров. Яркая анимационная лента рассказывает об умнейшем Паспарту, который всегда мечтал о путешествиях. На его удачу безрассудный Филеас согласился на безумное пари – обогнуть земной шар всего за 80 дней. Теперь двум совершенно непохожим друзьям предстоит совершить невозможное, а заодно увидеть весь мир, полный фантастических созданий, живописных мест и умопомрачительных приключений.