РИАМО - 9 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников многофункциональных центров с предстоящим Днем сотрудника МФЦ Подмосковья. Наиболее отличившимся были вручены областные награды, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Праздник отмечается во вторую субботу сентября.

«Профессия эта относительно недавно появилась, но ее значимость сложно переоценить. Ваша работа - бесценна. Как подашь информацию, окажешь услугу, такое и отношение людей. Когда ты нужен, то это вызывает уважение к человеку. Вы – очень нужны! Спасибо вам огромное за ваше отношение», — сказал Воробьев.

По данным рейтинга министерства экономического развития РФ, Подмосковье входит в топ регионов России по эффективности организации деятельности МФЦ, качеству предоставления электронных услуг жителям.

Первый МФЦ в Подмосковье появился в сентябре 2009 года в Балашихе.

Сейчас офисы МФЦ есть во всех округах – это более 120 центров «Мои документы» и 220 территориально обособленных подразделений. Всего – порядка 2 тыс. окон. В МФЦ работают свыше 7 тыс. человек. Жители Подмосковья могут получить более 470 услуг, в том числе с доступом к региональному порталу госуслуг. С начала года в МФЦ поступило более 16 млн обращений. Число услуг и сервисов все время расширяется. Ежемесячно предоставляют более 2,1 млн услуг.

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар отметил значимость работы сотрудников МФЦ.

«Вы первыми приходите на помощь жителям, когда им нужно воспользоваться какой-либо услугой или сервисом. А у нас их почти 500. Вы всегда рядом – 30 офисов МФЦ у нас сегодня работают 7 дней в неделю. Вы готовы помогать в любой ситуации и при любых обстоятельствах», — сказал Рымар.

Услуги МФЦ

В рамках президентской программы соцгазификации во всех МФЦ консультируют и оказывают услуги для подключения домов к газу. Сотрудники также выезжают в населенные пункты.

Кроме того, предоставляют услугу по получению справок из военкоматов, можно встать на воинский учет. Все военные комиссариаты модернизируют по принципу МФЦ. Часть услуг уже оцифровали, их предоставляют и онлайн, и в офисах.

Стартовал прием заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения на осенних выборах. Еще одним новшеством является старт проекта по оснащению цифровой зоны МФЦ моноблоками с двусторонними экранами.

«Во время пандемии мы поставили защитные экраны, поэтому приходилось разворачивать компьютеры, чтобы заявитель мог видеть информацию. Сейчас мы поставили двусторонние компьютеры – электронные мониторы дублируются, у человека своя клавиатура, мышка, он видит экран. Это очень удобно», – рассказала директор МФЦ Сергиево-Посадского г. о. Юлия Каминская.

Цифровые МФЦ

С 2018 года в регионе реализуют проект «Цифровые МФЦ». Это смарт-центры, где можно получить электронные госуслуги. Такие центры открыты на базе существующих МФЦ, а в некоторых муниципалитетах занимают отдельные помещения. В Подмосковье открыто 367 цифровых зон с доступом к электронным госуслугам. Там оборудовано около 600 рабочих мест для посетителей. Каждый месяц сюда обращаются около 50 тыс. заявителей.

Обучение сотрудников

Для сотрудников МФЦ регулярно проводят курсы повышения квалификации, видеообучение, тренинги, совещания по видеоконференцсвязи с представителями ведомств. Ежегодно их проходят около 5 тыс. специалистов. Это отражается на качестве работы. Стабильно сеть Подмосковья занимает призовые места во Всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр» в номинациях «Лучший специалист», «Лучший офис МФЦ», «Лучший проект МФЦ».

Награждение специалистов

На торжественном мероприятии в честь Дня сотрудника МФЦ Московской области орденом «За заслуги перед Московской областью» III степени награждена заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Почетную грамоту губернатора Подмосковья получил директор Московского областного МФЦ Иван Кулаков.

Благодарность губернатора региона объявлена: коллективу МФЦ Красногорска во главе с директором Сергеем Каюковым, начальнику отдела анализа и связей с общественностью Московского областного МФЦ Кириллу Богачеву, директору МФЦ Ленинского округа Николаю Бондаренко, директору МФЦ Шатуры Юлии Ильичевой, директору МФЦ Сергиево-Посадского округа Юлии Каминской, начальнику отдела развития инфраструктуры Московского областного МФЦ Артему Колумбету, директору МФЦ Дзержинского Елене Ключниковой, заместителю директора Московского областного МФЦ Марии Лихошерст, директору МФЦ Лосино-Петровского Дмитрию Луженскому.

Благодарственное письмо губернатора Подмосковья вручено заместителю начальника управления - заведующему отделом организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» управления совершенствования системы государственного управления министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Вере Лобасовой.