РИАМО - 9 сен. Кинокомпания Warner Bros. опубликовала официальный трейлер фильма «Матрица: Воскрешение», главную роль в котором снова сыграл актер Киану Ривз, передает Газета.ru.

Видео доступно на канале компании в YouTube.

Это будет уже четвертая часть в серии кинолент. В трейлере можно увидеть, что Нео живет в современном мире, ходит к психотерапевту и видит странные сны.

В отличие от трех предыдущих фильмов, каждый из которых был срежиссирован и написан дуэтом Вачовски и спродюсирован Джоэлем Сильвером, четвертая лента создана без участия Лилли Вачовски и Сильвера.

Научно-фантастический боевик выйдет в прокат 22 декабря 2021 года.