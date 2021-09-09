РИАМО - 9 сен. В этом году в Московской области проводится большая работа по обновлению инфраструктуры в парках культуры и отдыха, в предстоящие выходные в 4 парках откроются благоустроенные объекты. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы «Формирование комфортной городской среды».

«По поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича (Воробьева – ред.) мы ведем большую работу по обновлению инфраструктуры 22 парков культуры и отдыха. На сегодняшний день работы во многих парках уже подходят к концу», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Он уточнил, что на этих выходных будут торжественно открыты детские игровые площадки в Городском парке Шаховской и коломенском парке Мира, скейт-площадка в Пестовском парке в Балашихе и павильон для мастер-классов в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде.

В честь открытия павильона для мастер-классов 11 сентября в Сергиевом Посаде пройдут шоу мыльных пузырей, научное шоу от профессора «Николая», пилатес, зумба, творческие мастер-классы для взрослых и детей, презентации новых программ. Начало в 11:00.

Первый скейт-фест в Пестовском парке пройдет 11 сентября в 17:00 при поддержке министерства благоустройства области. Парк станет центром экстремального уличного спорта, в котором соберутся топовые профессиональные райдеры. Зрителей ожидают шоу от скейтеров-блогеров и мастер-класс.

В парке Мира в Коломне в рамках открытия детской площадки 11 сентября проведут праздничную программу с ростовыми куклами и аниматорами. А в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево» будут высажены деревья и кустарники. Начало программы в 11:00.

В Городском парке в Шаховской 12 сентября проведут молодежную программу «Без границ». Для гостей мероприятия подготовили экстремальное ВМХ шоу и мастер-классы. Еще пройдут фестиваль мороженого, шоу мыльных пузырей и выступления групп «Звездные войны», Kings of fire. Начало праздника в 16:00.