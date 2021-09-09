РИАМО - 9 сен. Комиссия подмосковного УФАС России рассмотрела жалобу на организатора торгов – АНО «Московский областной судебный центр оценки и экспертизы» – при организации торгов по продаже имущества должника ЗАО «АМТ» и выявила нарушения, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно доводам жалобы организатором торгов нарушен порядок ознакомления с имуществом должника, а сообщение о проведении торгов, предположительно, содержит недостоверные сведения в отношении реализуемого имущества.

Изучив представленные доказательства, комиссия установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка организации торгов в части обеспечения возможности ознакомления с подлежащим продаже на торгах имуществом должника и имеющимися в отношении этого имущества правоустанавливающими документами.

Жалоба была признана обоснованной.