РИАМО - 9 сен. В Московской области стартовал информационный проект для формирования у детей безопасной модели поведения на дороге, в «Крокус Сити Холле» состоялась премьера мультфильма по данной теме «Фиксики - Гироскутер», передает корреспондент РИАМО.

Совместный проект ГИБДД и правительства региона начался в Подмосковье при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

По словам министра правительства Московской области по информационной политике Анастасии Звягиной, очень важно научить детей безопасно пользоваться современными средствами передвижения. Для этого им нужно преподносить важные знания в доступной форме.

«Мы все с вами смотрели мультики. Детство нельзя воспринимать без сказок, без детских фильмов. Это восприятие очень простое, ясное, доброе. С детьми говорят на их языке», - сказала Звягина.

Она также добавила, что после просмотра мультфильма дети смогут многому научить своих родителей.

Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов отметил, что сегодня у детей популярны гироскутеры, сигвеи, самокаты и другие устройства передвижения. Проект призван помочь снизить аварийность с участием детей на дорогах Подмосковья.

«Мы обратили внимание на самый популярный сегодня, мне так кажется, мультфильм «Фиксики». Мы предложили совместно с министерством (информационной политики Подмосковья - ред.) и правительством Московской области создать такой мультфильм. Нас, естественно, поддержали», - добавил Кузнецов.

По словам гендиректора группы компаний «Рики» Марка Завадского, мультфильм «Фиксики - Гироскутер» будет доступен на онлайн-платформах, в том числе на YouTube 10 сентября. В дальнейшем его покажут по телевидению. Кроме того, в ходе мероприятия было объявлено, что планируется выпуск новых серий «Фиксиков» с сюжетами о безопасности детей на дорогах.

Перед премьерой новой серии мультфильма в «Крокус Сити Холле» Виктор Кузнецов вручил благодарственные грамоты юным инспекторам движения Красногорска. А на сцене выступил певец Антон Зацепин с песней «Книжки о любви».