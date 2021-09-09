РИАМО - 9 сен. Врач-диетолог Михаил Гинзбург перечислил продукты, от которых стоит отказаться людям после 60 лет. Пожилым людям не желательно употреблять в пищу сахаросодержащие продукты и подсолнечное масло, передает Nation News.

В частности, кондитерские изделия могут вызывать преждевременное старение организма.

«Первый продукт — это сахар. Причем лучше отказываться от сахаросодержащих продуктов, это варенье, мед. Не стоит класть сахар в чай, не нужно есть конфеты и кондитерские изделия. Потреблять разрешено не больше условных 20 граммов сахара в день», — сказал Гинзбург.

Еще пожилым людям не следует употреблять подсолнечное масло. Специалист утверждает, что избыток жирных кислот, которыми богато подсолнечное масло, вредит в пожилом возрасте, меняет настроение и поведение, провоцирует воспалительные нарушения, которые ведут к возрастным болезням.

Подсолнечное масло специалист рекомендует заменить на оливковое.