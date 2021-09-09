РИАМО - 9 сен. Чтобы иммунитет был подготовлен к осеннему сезону простуд, в организм должны поступать определенные витамины и микроэлементы, подойти к их подбору нужно сознательно, рассказала врач-диетолог Анна Басова.

Для каждого отдельного человека необходимы разные наборы витаминных комплексов. Чтобы узнать, на прием каких именно витаминов и микроэлементов сделать акцент, нужно сдать биохимический анализ крови, анализ содержания микроэлементов в волосах и проконсультироваться с врачом.

Особенно важно обратиться к врачу при наличии хронических заболеваний, связанных с желудочно-кишечным трактом, так как из-за нарушений в его работе значительная часть потребляемых витаминов может не всасываться организмом.

«Даже при приеме витаминных комплексов большая часть витаминов до организма не доходит. В таком случае нужно обратиться к врачу, сделать биохимию крови и сделать точечный упор на витамины, которых не хватает человеку», - сказала диетолог в интервью радио Sputnik.

Она отметила, что витамины бывают жирорастворимыми и водорастворимыми. В жирорастворимых витаминах организм нуждается всегда одинаково, потребность в нем независима от времени года, исключение составляет только витамин D, который можно получить в большем объеме летом от солнечных лучей.

Водорастворимым витаминам напротив осенью нужно уделить тщательное внимание, потому что они поступают в организм с овощами и фруктами. Запастись этими витаминами за лето на весь год невозможно, даже если в рационе постоянно присутствуют фрукты и овощи.

Потребность в водорастворимых витаминах особенно возрастает при стрессе и физических нагрузках, поэтому баланс некоторых таких витаминов, в частности C, нужно поддерживать в организме круглый год.

Также диетолог посоветовала обращать больше внимания на микроэлементы, особенно цинк и селен. Остальные микроэлементы нужно употреблять в индивидуальном порядке, а каких именно компонентов не хватает организму - поможет выяснить врач.