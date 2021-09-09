РИАМО – 9 сен. В январе – августе 2021 г. по итогам торгов город заключил 1014 договоров купли-продажи объектов нежилого фонда. Это на 11% больше, чем за весь 2020 год. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Столичная недвижимость <…> пользуется неизменным спросом. Так, с января по август 2019 г. заключено 286 договоров купли-продажи объектов нежилого фонда площадью 38,3 тыс. кв. м на общую сумму 2,5 млрд руб., а за этот же период прошлого года – 583 договора на объекты площадью 52,9 тыс. кв. м на общую сумму 3,4 млрд руб. В этом году совершено уже 1014 сделок», – сказал вице-мэр.

Он отметил, что количество заключаемых договоров растет ежегодно.

«В январе – августе 2021 г. наибольшее количество объектов недвижимости продано на юго-западе города», – рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

До конца 2021 года планируется подготовить для городских торгов еще порядка 700 объектов недвижимости: это машино-места, нежилые помещения и здания.