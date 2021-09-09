РИАМО - 9 сен. Московская пожарная авиация подготовлена к оперативному тушению самых сложных пожаров, в том числе в высотных зданиях. С 2016 года вертолеты участвовали в тушении 40 таких возгораний, 9 из которых ликвидировали ночью, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что пожарные вертолеты стали дежурить круглосуточно в мегаполисе ровно пять лет назад - 9 сентября 2016 года.

«Пожарная авиация входит в состав уникального подразделения - Московского авиационного центра. Сейчас в городском авиапарке 11 воздушных судов, в том числе пять пожарных вертолетов - один Ми-26 и четыре Ка-32», - сказал заммэра.

Он добавил, что эксперты называют Ка-32 идеальной машиной для ликвидации возгораний и выполнения иных аварийно-спасательных работ. Эти машины приспособлены для полетов в сложных метеоусловиях, а также признаны одними из лучших в мире.

Бирюков подчеркнул, что особое внимание в работе пожарной авиации уделяется подготовке пилотов.

«Все экипажи способны выполнять заборы воды при любой погоде, осуществлять полеты в условиях плотной городской застройки, в том числе в ночное время», - уточнил вице-мэр.

Он отметил, что с 2016 года время подготовки пилотов и техники к вылету на вызов уменьшилось с 1 часа до 10-15 минут.

По его словам, применение пожарной авиации в мегаполисе позволяет обеспечивать безопасность горожан, расширяет возможности оперативных служб по тушению различных возгораний.