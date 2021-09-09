О 83-летней пенсионерке Маргарите Травкиной в Коломне слышали многие, ведь она местная знаменитость. За 20 лет на пенсии женщина «спасла» не одну сломанную куклу — в ее коллекции сотни пластмассовых, деревянных, фарфоровых, керамических, тряпичных и других игрушек. Обозреватель РИАМО посетила домашний музей кукол и узнала, как пенсионерка собрала такую коллекцию.

Хозяйка кукольный горы

Домашний музей Маргариты Травкиной видно с улицы: одна из построек рядом с ее домом увешана игрушками. Именно из-за нее здесь останавливаются многие туристы.

«Кто-то сделает фото и идет дальше, но в основном все напрашиваются в дом: понимают, что раз такой двор, то и внутри есть что посмотреть», — рассказывает Маргарита Леонидовна.

Кукольная коллекция занимает целую спальню: игрушки расставлены в несколько рядов, образуя нечто похожее на гору. Эта гора такая большая, что игрушки в ней можно рассматривать часами. Здесь есть и кукла во французском берете, и в театральном платье, и в вязанном, и Барби, и старые игрушки советского времени, и даже куклы, которые можно надеть на руку и устроить театральное представление.

Большую часть коллекции Маргарита Травкина нашла на улице. Собирать игрушки пенсионерка начала случайно. Однажды она выходила из подъезда сына и увидела, как в мусорный контейнер выбросили куклу.

«Ее ноги торчали из коробки, и я подумала: «Ну кто ж такую красавицу выбросил?». Взяла ее домой, отмыла, причесала, сшила из комбинации платье», — вспоминает собеседница.

Другую куклу Маргарита Леонидовна нашла в грязи — ребята пинали ее ногами.

«На улице была такая слякоть! Я положила ее в сумку и пошла, а в трамвае мне говорят: "Женщина, у вас из сумки что-то течет"», — рассказывает пенсионерка.

Другой «экспонат» домашнего музея Маргарита Леонидовна нашла в снегу.

«Отмыла ее, причесала, парик надела, платье сшила, накрасила бровки и усадила на видное место», — делится женщина.

Все куклы в домашнем музее чистые, так как несколько раз в год их моют, а одежду стирают. Кроме того, здесь регулярно протирают пыль. По словам пенсионерки, за каждой куклой нужно тщательно ухаживать: помыть, причесать, где-то ножку и ручку вправить, глаза подрисовать, платье сшить или шляпку, связать что-то.

«Хлопот с ними много. Соседки спрашивают, зачем я их собираю, а мне нравится — красиво», — рассказывает Маргарита Травкина.

По словам женщины, она не может пройти мимо выброшенной куклы.

«Иногда смотрю: соседка на помойку что-то несет. Подхожу ближе, а там — кукла, красавица. Зачем ее выкидывать?!», — возмущается собеседница.

На вопрос, кто самый любимый экспонат коллекции, пенсионерка затрудняется ответить.

«Вот Ванька мне нравится, у него глазки добрые, как у настоящего младенца», — показывает собирательница на один из своих экспонатов.

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Музейная коллекция

Хозяйке кукольного царства 83 года. Маргарита Леонидовна занялась сбором коллекции 20 лет назад, когда пошла на пенсию. Она окончила Гжельский силикатно-керамический техникум и всю жизнь проработала на коломенском заводе, где выпускали белый и силикатный кирпич.

Откуда такая любовь к куклам, Маргарита Леонидовна объяснить не может. Но говорит, что даже будучи на пенсии не может сидеть без дела: ей нужно чем-то заниматься.

«Некоторые газеты пишут, что у меня 13 тысяч кукол, но это не так. Для такого количества нужно было бы второй этаж строить», — рассказывает пенсионерка. Свои куклы женщина не считает: некоторые из них лежат в коробках.

Первую собранную коллекцию Травкина отдала в детский дом. Сегодня в домашний музей заглядывают дети и внуки местных коломенцев из Москвы.

«Если кто-то просит куколку, то мне не жалко: я всегда отдаю ее ребенку, но дети в основном хотят Барби. Те, кто постарше, смотрят на эту коллекцию и сами приносят кукол», — рассказывает основательница музея на дому.

Сейчас в коллекции Маргариты Леонидовны куклы со всего света: дети привезли ей игрушки из Италии, Хорватии, Китая, Японии, США, Голландии, Германии, Белоруссии и других стран. В коллекции пенсионерки есть и японка, и афроамериканка, и фарфоровая куколка ручной работы, и кикимора из Кижей.

«Я предлагаю сыну отдать коллекцию в музей, но он не соглашается», — делится собирательница.

За годы существования домашнего музея в гости к Маргарите Травкиной приходили не только коломенцы и туристы из Москвы, но и иностранцы, которые путешествовали по России.

«Я денег за визит не беру: люди приходят и смотрят. Турист из Германии даже фильм про меня снимал, а ребята из фотошколы приходили фотографировать мою стену с игрушками на улице», — рассказывает Травкина.

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«Кавайный сарай» и Книга рекордов Гиннесса

Во дворе частного дома тоже повсюду куклы. Особого внимания заслуживает соседский сарай, который увешан игрушками в стиле одной из работ японского художника Такаси Мураками. «Кавайный сарай», как и коллекция кукол, возник скорее из необходимости.

«Мы хотели закрыть страшную стену соседского сарая, которая видна в окно. Сначала повесили часы, потом придумали сделать петельки на игрушки и повесить их на гвоздики», — рассказывает Маргарита Травкина. Так как игрушки висят на стене круглогодично, их приходится стирать несколько раз в год.

Пенсионерка не только коллекционирует игрушки, но еще и собирает часы и статуэтки, занимается рукоделием. Например, из женских сапог и фурнитуры из босоножек она сделала панно, а гипсовый бюст дамы с младенцем склеила и надела бусы, чтобы не было видно шва.

В коллекции Маргариты Леонидовны есть и резные шкатулки, и матрешки, и неваляшки, и картины. «Мне просто жалко, что кто-то это делал, душу вкладывал, а потом это выкинули на помойку», — рассказывает женщина.

На днях пенсионерке звонили из Книги рекордов Гиннесса. Эксперты интересовались, большая ли у нее коллекция и делает ли она эти куклы самостоятельно.